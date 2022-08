28,2 Prozent der unter Dreijährigen in SH besuchen eine Betreuungseinrichtung. Foto: Uwe Anspach up-down up-down Zahlen zur Krippenbetreuung Immer mehr Kinder unter drei werden in Kitas in SH betreut – in Hamburg fast die Hälfte Von dpa | 30.08.2022, 10:04 Uhr | Update vor 57 Min.

In Schleswig-Holstein und Hamburg steigt die Zahl der Kinder, die in einer Krippe betreut werden. Während in Schleswig-Holstein rund 28,2 Prozent der unter Dreijährigen betreut wird, sind es in Hamburg 46,4 Prozent.