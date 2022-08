28,2 Prozent der Kita-Kinder in SH waren unter drei Jahren alt. Foto: Uwe Anspach up-down up-down Zahlen aus SH Immer mehr Kinder unter drei Jahren werden in Kitas in SH betreut Von dpa | 30.08.2022, 10:04 Uhr

Rund 21.600 Mädchen und Jungen unter drei Jahren werden im Norden in Kindertagesstätten betreut – fünf Prozent mehr als im Jahr 2021. Die Quote der Kita-Kinder in dieser Altersgruppe stieg damit von 27,0 auf 28,2 Prozent.