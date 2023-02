2022 tauchte die WhatsApp-Betrugsmasche erstmals in Schleswig-Holstein auf. Innerhalb eines Jahres wurden rund 1,7 Millionen Euro erbeutet. Foto: Zacharie Scheurer up-down up-down Immer mehr Anzeigen in SH WhatsApp-Betrüger erbeuten rund 1,7 Millionen Euro – täglich neue Fälle Von Inga Gercke | 24.02.2023, 14:38 Uhr

Betrug via WhatsApp – seit 2022 sind Verbrecher mit dieser Masche auch in SH erfolgreich. Mehrmals täglich sind die Kriminellen erfolgreich. Der Schaden geht in die Millionenhöhe. LKA und BKA warnen vor Kontakt mit unbekannten Nummern.