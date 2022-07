ARCHIV - Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Imland-Kliniken: Nur Notfälle sollen in die Notaufnahmen Von dpa | 01.07.2022, 15:21 Uhr

Angesichts der angespannten Lage in umliegenden Krankenhäusern werden die Krankenhäuser in Rendsburg und Eckernförde stärker als gewöhnlich von Krankenwagen in der Region angefahren. „Damit alle Notfälle in den imland Kliniken adäquat behandelt werden können, bitten wir darum, dass sich möglichst nur diese (Notfälle) an die Notaufnahme wenden“, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bei nicht dringlichen Problemen sollten sich Patienten an Hausärzte wenden.