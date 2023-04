Medikamentemangel Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa up-down up-down Apotheker und Ärzte Im Schulterschluss gegen Medikamentenmangel Von dpa | 28.04.2023, 17:26 Uhr

Apotheker und Kassenärzte in Schleswig-Holstein wollen gemeinsam die Folgen des Mangels an Arzneimitteln eindämmen. Laut Mitteilung des Gesundheitsministeriums von Freitag sollen die Notdienstapotheken täglich ihre Warenbestände für die von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH) benannten antibiotischen Wirkstoffe an die jeweiligen Notdienstpraxen ihres Einzugsbereichs übermitteln, um die angespannte Versorgungslage abzumildern. Das hätten die Apothekerkammer und die KVSH vereinbart. Weitere Schritte zur Verbesserung der Versorgung würden geprüft.