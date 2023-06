Hochzeit Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Eheschließungen Im Norden wird wieder mehr geheiratet und weniger geschieden Von dpa | 19.06.2023, 09:44 Uhr

Während die Zahl der Eheschließungen in Hamburg auf ein historisches Tief gesunken ist, wird in Schleswig-Holstein wieder mehr geheiratet. Eine andere Zahl sank so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr.