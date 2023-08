Freizeit Im Norden viele junge Nichtschwimmer: Aufholjagd läuft Von dpa | 11.08.2023, 13:14 Uhr Nichtschwimmer - Warnschild Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

Nach Schätzungen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) können nach Abschluss der Grundschule 40 Prozent der Kinder in Schleswig-Holstein nicht sicher schwimmen. Die Tendenz sei steigend, sagte der Präsident des DLRG-Landesverbandes, Jochen Möller, am Freitag in Büdelsdorf. Zum einen stünden weniger geeignete Wasserflächen zur Verfügung, weil Bäder schließen. Außerdem wirkten die Corona-Folgen nach.