Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Die Warnung gilt von Freitag 12.00 Uhr bis Samstag 2.00 Uhr, teilte der DWD am Donnerstag auf seiner amtlichen Warnkarte im Internet mit.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Für die Nordseeküste gilt eine Warnung vor stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten von 50 bis 70 Kilometern pro Stunde seit Mittwochnachmittag.

Im größten Teil Schleswig-Holsteins erwartet der DWD Dauerregen von Freitagmittag bis in die Nacht zu Samstag mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Litern je Quadratmeter.

Warnung der Warnapp Nina am Donnerstag in Flensburg. Foto: privat Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Samstag soll sich das Wetter beruhigen. Der Wind soll ab Mittag von östliche auf südwestliche Richtungen drehen und im Binnenland schwach bis mäßig und an der See frisch bis stark wehen.

Stadt Lübeck warnt Bewohner vor Hochwasser

Die Stadt Lübeck warnt ihre Bewohner vor Hochwasser bis Samstag. Nach der Vorhersage des DWD kann das Wasser in der Lübecker Bucht am Donnerstag bis zu 1,20 Meter und am Freitag bis zu 1,70 Meter über den mittleren Stand steigen.