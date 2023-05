Annette Weng und Lara Gabsha schauen gemeinsam auf die Skizzen. Foto: Michael Ruff up-down up-down Kunst als Handwerk Warum der Weg von der ersten Idee bis zum fertigen Buch lang ist Von Christoph Schumann | 13.05.2023, 10:26 Uhr

An der Berufsfachschule für Buchillustration in Hamburg lernen Schüler drei Jahre lang, wie aus einer ersten Idee ein fertiges Kinderbuch wird. Wer will, kann daran eine einjährige Fortbildung zum Kunsttherapeuten schließen.