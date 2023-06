Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Illegales Autorennen: Polizei beschlagnahmt zwei Fahrzeuge Von dpa | 05.06.2023, 15:47 Uhr

Nach einem illegalen Straßenrennen in Kiel hat die Polizei zwei Autos beschlagnahmt. Zivilpolizisten waren am Freitagabend zwei Wagen aufgefallen, die mit hoher Geschwindigkeit über den Ostring fuhren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatten die Fahrer in einer 70er-Zone auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde beschleunigt und mindestens zwei weitere Fahrzeuge bedrängt. Die Zivilpolizisten konnten einen der Fahrer stoppen und neben dem Auto auch den Führerschein des 24-Jährigen sicherstellen.