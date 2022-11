Warnstreik IG-Metall Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife IG Metall: 4100 Teilnehmer bei Warnstreiks im Norden Von dpa | 02.11.2022, 14:53 Uhr

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall am Mittwoch ihre Warnstreiks fortgesetzt. Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich mehr als 4100 Beschäftigte in 17 Betrieben. Die größten Aktionen gab es demnach mit 1300 Teilnehmenden bei der Meyer Werft in Papenburg und mit 965 Teilnehmenden beim Gabelstaplerhersteller Still/Kion in Hamburg. Am Donnerstag will die IG Metall die Warnstreiks erstmals auf alle fünf Bundesländer im Bezirk Küste ausdehnen. Das sind Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie Bremen und das nordwestliche Niedersachsen. Dort verhandelt die IG Metall mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall für rund 130.000 Beschäftigte.