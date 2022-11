Warnstreiks der IG Metall Küste Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Tarife IG Metall: 2500 Teilnehmer bei Warnstreiks Von dpa | 04.11.2022, 14:32 Uhr

Die Warnstreikwelle der IG Metall läuft im Norden weiter. Am Freitag untermauerte die Gewerkschaft mit Aktionen in Kiel und Neumünster ihre Forderungen in dem aktuellen Tarifkonflikt. „Die Beteiligung ist absolut großartig“, sagte Stephanie Schmoliner von der IG Metall Kiel-Neumünster der Deutschen Presse-Agentur. Von 4000 zur Teilnahme aufgerufenen Beschäftigten in 21 Betrieben haben sich demnach 2500 beteiligt.