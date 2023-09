Messe Husum Wind startet mit Rede vom Bundeswirtschaftsminister Von dpa | 11.09.2023, 17:34 Uhr | Update vor 1 Std. Robert Habeck Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down

Mit einer Rede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird am Dienstag (9.30 Uhr) die diesjährige Messe Husum Wind eröffnet. Schwerpunktthema des Branchentreffs ist die digitale Energiewende. Es werden rund 600 Aussteller erwartet, die Neuheiten und Technologien aus Bereichen wie Windkraft auf See und an Land, grünem Wasserstoff oder Digitalisierung vorstellen.