Hundesteuer Foto: Oliver Dietze/dpa/Symbolbild up-down up-down Staistik Hundesteuereinnahmen im Norden in Pandemie gestiegen Von dpa | 07.10.2022, 12:01 Uhr

Die Pandemie hat den Kommunen in Schleswig-Holstein mehr Hundesteuer eingebracht: 2021 haben sie fast 19 Millionen Euro damit eingenommen - das sind vier Prozent mehr als 2020. Das teilte das Statistikamt Nord anlässlich des Welthundetages am 10. Oktober am Freitag mit. Die Einnahmen lagen 7,3 Prozent über denen vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019.