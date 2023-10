Warum zahlt man in Hingstheide für den ersten Hund acht Euro pro Jahr und auch für alle weiteren nur unbedeutend mehr, während man in anderen, selbst ganz kleinen Gemeinden in SH für den ersten Hund 120 Euro hinblättern muss?

Hundesteuer variiert immens

Der sh:z hat sich exemplarisch den Kreis Steinburg angeguckt. Im Schnitt zahlt man in den 107 Städten und Gemeinden dort um und bei 60 Euro, örtlich variiert die Gebühr aber immens. Und: Städte verlangen nicht unbedingt die höchste Gebühr. In Itzehoe, Wilster und Glückstadt zahlt man 120 Euro für den ersten Hund, das ist aber auch in der Stadt Krempe (rund 2400 Einwohner) und selbst in ganz kleinen Gemeinden wie Rethwisch (575 Einwohner) oder Vaalermoor (128) der Fall. Einige Gemeinden nehmen für den ersten, zweiten oder auch dritten Hund denselben Betrag, viele aber ganz unterschiedliche Gebühren. Und während man in Itzehoe und Glückstadt für den zweiten Hund 144 Euro bezahlt, sind das in Wilster schon 200 Euro.

Finden Sie das gerecht oder wünschen Sie sich mehr Einheitlichkeit? Stimmen Sie in unserer Umfrage des Tages mit ab.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ.