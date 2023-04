Motorrad-Gottesdienst Husum Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Kirche Hunderte Biker beim Motorrad-Gottesdienst in Husum Von dpa | 09.04.2023, 15:53 Uhr

Hunderte Biker haben am Ostersonntag in Husum am traditionellen Motorradgottesdienst teilgenommen. Die Motorradfahrerinnen und -fahrer fuhren im Korso durch die Stadt zum Marktplatz, wo der Gottesdienst unter freiem Himmel stattfand. Die Predigt hielt der Husumer St.-Marien-Pastor Friedemann Magaard.