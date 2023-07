Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Dithmarschen Hunde beißen Hund von Spaziergängerin tot Von dpa | 12.07.2023, 10:19 Uhr

Freilaufende Hunde haben am Dienstagabend in Dellstedt (Kreis Dithmarschen) eine 20-Jährige und deren Hund angegriffen. Der Hund der jungen Frau wurde bei dem Angriff getötet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 20-Jährige wurde an Hand und Bein verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen der Hundehalter und der fahrlässigen Körperverletzung.