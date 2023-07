Ein Zug steht mit geöffneten Türen an einem Bahnsteig Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahn Hund und Koffer allein im Zug nach Sylt: Bundespolizei hilft Von dpa | 17.07.2023, 12:42 Uhr

Beinahe-Ausflug nach Sylt ohne Frauchen: Ein Pudel ist am Sonntagnachmittag alleine im Zug auf die Nordseeinsel unterwegs gewesen. Eine 74 Jahre alte Frau habe in Lunden (Kreis Dithmarschen) die Polizei informiert, dass ihr Hund und ihr Gepäck alleine in dem Zug nach Sylt seien, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Beamten verständigte die zuständige Bundespolizei, die den Zugbegleiter informierte. Dieser fand den schwarzen Hund und den Koffer im Zug.