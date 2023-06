Polizeihubschrauber Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Schleswig-Flensburg Hubschrauber sucht Täter nach Geldautomatensprengung Von dpa | 01.06.2023, 14:28 Uhr

Mit einem Hubschrauber und sogenannten Mantrailer-Hunden hat die Polizei am Donnerstag nach der Sprengung eines Geldautomaten in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) nach einem flüchtigen Täter gesucht. Die Suche nach der Tat gegen 2.57 Uhr habe bis in den Vormittag gedauert, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes am Donnerstag. Letztlich habe die Aktion aber zu keinem Erfolg geführt. Zuvor hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ) auf seiner Internetseite berichtet.