Joachim B. wohnt in einer von insgesamt zwölf Wohnungen des „Housing First“-Projekt von Hempels und der Diakonie SH. Foto: Inga Gercke up-down up-down Housing First in SH Obdachlos, Drogen, Knast: Für Joachim E. spielt die Vergangenheit keine Rolle Von Inga Gercke | 20.01.2023, 14:56 Uhr

Joachim E. war jahrelang in der Drogenszene unterwegs. Heute ist er Teil des Hempels-Wohnprojekts in Kiel. Hier wird der „Housing First“-Ansatz verfolgt. Sprich: Obdachlose bekommen unbürokratisch eine Wohnung. Joachim beschreibt, wie die Hausgemeinschaft tickt und was das Projekt für ihn bedeutet.