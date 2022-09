Corona-Test Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Corona Hospitalisierungsinzidenz in einer Woche verdoppelt Von dpa | 28.09.2022, 19:50 Uhr

In Schleswig-Holstein hat sich die Hospitalisierungsinzidenz innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Der Wert, der angibt, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden, lag am Mittwoch bei 8,35, wie die Landesmeldestelle am Abend mitteilte (Stand: 18.43 Uhr). Am Mittwoch vergangener Woche hatte dieser Wert 4,14 betragen.