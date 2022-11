Die Nachfrage nach Brennholz steigt aufgrund der Energiekrise auch in SH rapide. Foto: Markus Dewanger up-down up-down Sorge um Wald und CO2-Bilanz Klimakiller oder nicht? Der neue Hunger auf Holz in SH Von Frank Jung | 01.11.2022, 05:30 Uhr

Die Energiekrise rückt den archaischsten aller Brennstoffe in den Fokus: Holz zum Heizen erfreut sich angesichts der Knappheit an Gas und Öl auch in Schleswig-Holstein neuer Beliebtheit. Die Preise haben sich vervielfacht. Doch ist der Run mit dem Klimaschutz vereinbar? Befürworter und Gegner erklären, was dafür und dagegen spricht.