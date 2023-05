Im Hamburger Stadtteil Blankenese ist die Zahl der Millionäre besonders hoch. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Statistisches Bundesamt Hamburg hat die höchste Dichte an Einkommensmillionären Von dpa | 08.05.2023, 14:35 Uhr

Gemessen an der Einwohnerzahl leben deutschlandweit die meisten Einkommensmillionäre in Hamburg. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen.