Feuer Hoher Sachschaden bei Brand auf Bauernhof: keine Verletzten Von dpa | 15.08.2022, 14:56 Uhr

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Heide im Kreis Dithmarschen ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Ein Stallgebäude sei komplett niedergebrannt, teilte die Polizei am Montag mit. Menschen wurden bei dem Feuer am Sonntag nicht verletzt, ein Rind verendete. Das Feuer war den Angaben zufolge am Sonntagmorgen in einem Stallgebäude ausgebrochen.