Die Preise für Kraftstoffe sind auf der Anzeige einer Tankstelle zu sehen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild

Hohe Spritpreise: Ostholstein plant Hilfe für Busbetriebe

23.06.2022, 19:31 Uhr

Mit einmalig 450.000 Euro will der Kreis Ostholstein Busbetrieben helfen, die wegen der hohen Spritpreise in Bedrängnis geraten sind. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, hat sich ein Runder Tisch mit Landrat Reinhard Sager (CDU), den Fraktionsvorsitzenden der Kreistagsfraktionen sowie Vertretern der Autokraft und deren Subunternehmern auf einen Vorschlag geeinigt. Über den genannten Betrag hinausgehende Mehrkosten von rund 300.000 Euro werden demnach die Verkehrsunternehmen schultern.