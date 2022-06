ARCHIV - Ein Schwamm liegt an der Schultafel. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl Kommune Hohe Dieselpreise gefährden Schülerverkehr in Ostholstein Von dpa | 15.06.2022, 12:24 Uhr

Die hohen Dieselpreise bringen kleine Busunternehmen im Kreis Ostholstein in Bedrängnis. Viele dieser Unternehmen, die als Subunternehmer für die Linienkonzessionärin fahren, seien in ihrer Existenz bedroht, sagte der Geschäftsführer des Omnibusverbands Nord (OVN), Joachim Schack, am Mittwoch. Ohne Ausgleichszahlungen vom Kreis müssten sie innerhalb der nächsten Wochen den Linienverkehr und die Schülerbeförderung einstellen, heißt es in einem Brief des OVN an den Kreis. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ darüber berichtet.