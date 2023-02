300 Euro erhalten Blinde derzeit in Schleswig-Holstein. Das Geld soll Ausgaben, die aufgrund der Behinderung anfallen, abfedern. Foto: DPA/Paul Zinken up-down up-down Freiwilliger Nachteilsausgleich Höheres Blindengeld gefordert – SH zahlt deutschlandweit am wenigsten Von dpa | 08.02.2023, 07:39 Uhr

Beim Blindengeld ist Schleswig-Holstein Schlusslicht. Nun rücken Forderungen nach der Anhebung auf Bundesdurchschnitt in den Fokus des Landtags. Am Donnerstag steht eine Expertenanhörung im Sozialausschuss an.