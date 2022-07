Christian Lindner und seine Frau Franca Lehfeldt kommen nach der kirchlichen Trauung aus der Kirche St. Severin. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken up-down up-down Leute Hochzeitsgäste empfangen Lehfeldt und Lindner vor der Kirche Von dpa | 09.07.2022, 21:07 Uhr

Die Hochzeitsgäste von Christian Lindner und Franca Lehfeldt haben das Brautpaar nach der Trauung am späten Samstagnachmittag vor der Kirche auf Sylt empfangen. Helle Blütenblätter wirbelten durch die Luft als der Bundesfinanzminister und seine Braut aus der Kirche St. Severin kamen. Im Anschluss plauderten Lehfeldt und Lindner vor der Kirche mit ihren Gästen, es gab einen Sektempfang. Am Abend sollte noch in der „Sansibar“ am Nordseestrand gefeiert werden.