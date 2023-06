Während in Hamburg die Zahl der Hochzeiten im Jahr 2022 auf ein historisches Tief gesunken ist, haben sich in Schleswig-Holstein wieder deutlich mehr Menschen trauen lassen. Symbolfoto: Silas Stein up-down up-down Nach Ende der Corona-Regeln Schleswig-Holstein erlebt Hochzeits-Boom – Hamburg stürzt in historisches Tief Von dpa | 19.06.2023, 09:53 Uhr

Während es in Schleswig-Holstein einen kleinen Hochzeits-Boom gibt, werden in Hamburg auch nach Ende der Corona-Beschränkungen nicht mehr Ehen geschlossen oder Hochzeiten nachgeholt. Scheidungen sind in beiden Ländern rückläufig.