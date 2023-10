An der Küste von Schleswig-Holstein wird es ab Mittwochabend zu Hochwasser kommen. Bis zum Abend ist damit zu rechnen, dass der Pegelstand von Flensburg bis zur Lübecker Bucht zwischen 30 und 75 cm über dem Durchschnitt liegt.

Bis zum Mittwochabend sind die Pegelstände noch mäßig.

Laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird sich die Lage in der Nacht zu Donnerstag besonders im nördlichen und mittleren Teil von Schleswig-Holstein verschärfen. Hier kann es zu einem Anstieg zwischen 75 und 100 cm geben.

Im südlichen Teil an der Ostseeküste werden weiterhin bis zu 75 cm erwartet.

Der südliche Teil der Ostseeküste bleibt in der Nacht noch etwas niedriger.

Am Donnerstag ist die ganze Ostseeküste betroffen

Am Donnerstag soll das Hochwasser dann überall steigen. An der gesamten Ostseeküste ist dann mit einem Pegelstand von über 100 cm zu rechnen. Das BSH erwartet in der Lübecker Bucht ein Hochwasser zwischen 50 und 110 Zentimetern, in der Kieler Bucht zwischen 60 und 130 Zentimetern.

Am Donnerstag muss an der ganzen Küste mit Hochwasser von bis zu 130 cm gerechnet werden.

Wasserschutzpolizei bereitet sich vor

Mehr Informationen: Deswegen gibt es Hochwasser in SH größer als Größer als Zeichen Grund für das Hochwasser ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) eine kräftige Ostströmung der Luft zwischen einem Hoch, das von Spitzbergen nach Skandinavien wandert, und einem Tief auf dem Weg von der Biskaya nach Großbritannien. Ein Ausläufer des Tiefs soll Donnerstagfrüh die Region erreichen. Der Ostwind wird stark bis stürmisch erwartet.

Laut Kieler Wasserschutzpolizei werden aktuell Maßnahmen getroffen, um sich auf das Hochwasser vorzubereiten. In welchen Bereichen das Wasser besonders stark über die Ufer treten könnte, ist aktuell aber nicht zu sagen.