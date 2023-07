Hallig Hooge Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Nordfriesland Hochsaison für den Halligkaufmann von Hooge Von dpa | 28.07.2023, 07:24 Uhr

Hochsaison für den Kaufmann auf Hallig Hooge: Jetzt im Sommer, wenn zahlreiche Urlauber und Tagesgäste auf der Hallig sind, beginnen die Tage vom Jerome Marschke früh und dauern lange. Ware, die per Fähre und Laster auf die Hallig gebracht wird muss ausgeladen und eingeräumt werden, im Laden tummeln sich derweil die ersten Tagesgäste und viele Schüler, die sich nach einem mehrtägigen Aufenthalt auf Hooge für die Rückfahrt am Nachmittag mit dem Nötigsten eindecken. Später muss Marschke noch Lebensmittel zu einer Ferienunterkunft liefern, wo eine Schulklasse sich selbst versorgen will.