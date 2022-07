27, 34 oder 37 Grad? Es ist heiß – auch in Schleswig-Holstein. Auch wenn der Norden Deutschlands von Extremtemperaturen wie in weiten Teilen Südeuropas verschont bleibt, nahmen die Temperaturen bereits am Montag auch hierzulande langsam Fahrt auf. Bis Mittwoch sollen sie weiter steigen. Dabei ist nicht jede Region gleich betroffen.