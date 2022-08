Strandwetter gab es im Sommer 2022 oft. Foto: Markus Scholz up-down up-down Sommer 2022 Trotz Hitzerekord und Trockenheit: SH war kühlste Region Deutschlands Von dpa | 30.08.2022, 14:38 Uhr

740 Sonnenstunden und ein Hitzerekord von 39,1 Grad Celsius gab es in diesem Jahr in SH – dennoch fiel der Sommer in allen anderen Regionen Deutschlands noch heißer aus.