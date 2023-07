Die Temperaturen steigen – auch in Schleswig-Holstein wird es in den nächsten Jahren vermutlich vermehrte Hitzeperioden geben. Die SPD fordert deswegen einen landesweiten Hitzeplan, um die Menschen vor hohen Temperaturen zu schützen. Dazu sollen auch kostenlose Sonnencreme-Spender gehören, die zum Beispiel in Parks, Schulen oder an Stränden aufgestellt werden könnten.

Lesen Sie auch Klimawandel: Temperaturen steigen Kostenlose Sonnencremes: SPD fordert landesweiten Hitzeplan in SH

Wir wollen in unserer Umfrage des Tages von Ihnen wissen, was Sie davon halten. Finden Sie kostenlose Sonnencreme in Schleswig-Holstein sinnvoll oder gibt es Wichtigeres? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.