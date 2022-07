Segelboote fahren auf der Außenalster. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Kiel Hitze-Tage beginnen im Norden Von dpa | 19.07.2022, 08:22 Uhr

Sonne satt und Hitze pur - in Hamburg und Schleswig-Holstein werden am Dienstag im Schnitt Temperaturen von etwa 30 Grad erwartet. Im Landesinneren ist mit bis zu 36 Grad zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Der Wind soll nur schwach wehen, der Himmel blau bleiben. An den Küsten werde es mit etwas Seewind und 27 Grad auf Fehmarn bis 29 Grad auf Sylt teilweise etwas kühler.