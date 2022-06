ARCHIV - An einem Kirschbaum einer Obstbaumplantage hängen Kirschen. Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Agrar Himbeer- und Kirschernte im Norden hat begonnen Von dpa | 28.06.2022, 11:29 Uhr

In Schleswig-Holstein ist die Himbeer- und Kirschernte gestartet. Die ersten Betriebe im Süden des Landes haben bereits mit der Himbeerernte begonnen, in den meisten anderen Regionen startet die Ernte zum Wochenende, wie die Landwirtschaftskammer am Dienstag mitteilte. Der Himbeeranbau ist den Angaben zufolge mit 60 Hektar Anbaufläche in Schleswig-Holstein eine eher kleine Kultur. Bundesweit werden Himbeeren im Freiland und unter Schutzsystemen auf 1000 Hektar angebaut.