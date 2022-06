Will wachsen: Der Industriestandort Brunsbüttel an der Elbe. FOTO: shz Koalitionsverhandlungen in Kiel Hunderte neue Jobs möglich: Der Industriestandort Brunsbüttel will weiter wachsen Von Kay Müller | 15.06.2022, 17:26 Uhr

Der ChemCoast Park in Brunsbüttel hat so viele Anfragen nach Ansiedlungen wie nie zuvor, sagt der Chef der Werkleiterrunde Frank Schnabel. Er fordert jetzt gemeinsam mit den Gewerkschaften mehr Unterstützung aus Kiel, damit viele hundert neue Jobs an der Westküste entstehen können.