Gesundheit Herzogtum Lauenburg verhängt Badeverbot wegen Blaualgen Von dpa | 14.08.2023, 17:27 Uhr

Wegen möglicher Blaualgen im Wasser hat der Kreis Herzogtum Lauenburg vorübergehend ein Badeverbot an der Badestelle „Am Hallenbad“ im Ratzeburger Küchensee verhängt. Beim Verschlucken von baualgenhaltigem Wasser könne Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall auftreten, teilte das Gesundheitsamt des Kreises am Montag mit. Sobald das Baden wieder gefahrlos möglich ist, will das Gesundheitsamt die Öffentlichkeit darüber informieren.