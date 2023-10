WWF Hering und Dorsch: „Unvermeidbare Beifangmengen zulassen“ Von dpa | 20.10.2023, 12:19 Uhr | Update vor 46 Min. Umweltschutzorganisation WWF Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Umweltschutzorganisation WWF hat die EU-Agrarminister aufgefordert, für Hering und Dorsch nur noch unvermeidbare Beifangmengen zuzulassen. „Die aktive Fischerei sollte unbedingt geschlossen bleiben, wenn eine Chance auf Erholung der Bestände erreicht werden soll. Beim Dorsch zählt jeder Fisch, der im Wasser bleibt“, sagte WWF-Fischereiexpertin Stella Nemecky laut einer Mitteilung vom Freitag in Hamburg. Die EU-Agrarminister treffen sich am Montag und Dienstag in Luxemburg und sprechen dort unter anderem über Fischfangquoten für das kommende Jahr in der Ostsee.