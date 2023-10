Wetter Herbstliche Temperaturen und Regen zum Wochenstart im Norden Von dpa | 22.10.2023, 14:21 Uhr | Update vor 32 Min. Herbstliches Blatt im Regen Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto up-down up-down

Zum Start in die Woche erwartet die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein Herbstwetter mit Wolken und Regen. Am Montag wechseln sich Sonne, dichtere Wolken und vereinzelt schwache Schauer ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen steigen dabei auf 14 Grad.