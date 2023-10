Umfrage des Tages In SH stehen die Herbstferien vor der Tür: Fahren Sie in den Urlaub? Von shz.de | 10.10.2023, 06:43 Uhr Auch wenn es im Herbst an den Küsten stürmischer ist – ein Urlaub am Meer lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Foto: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down

In einer knappen Woche startet Schleswig-Holstein in die Herbstferien. Fahren Sie in den Urlaub oder genießen Sie ein paar freie Tage daheim?