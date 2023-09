Labskaus oder Mehlbüdel gehören zu Schleswig-Holsteins Küche wie Suppen und Eintöpfe zum Herbst. Doch, welche Spezialitäten aus dem Norden passen eigentlich exemplarisch zur Jahreszeit? Wir präsentieren eine Übersicht über Essensgerichte aus dem Norden, die direkt Assoziationen zu Kastanien und fallendem Laub wecken.

Platz 5: Birnen, Bohnen und Speck

Ein passendes Gericht zwischen Spätsommer und Herbst und dazu noch echtes Traditionsessen aus Schleswig-Holstein: Birnen, Bohnen und Speck, eines dieser Gerichte, stellvertretend für die Küche des Bundeslandes. Deftig, leicht bekömmlich und schnell zubereitet: Den norddeutschen Bohnen-Eintopf (auch „Gröne Heini“ genannt) sollte man im Herbst auf jeden Fall probiert haben.

Mehr Informationen: Birnen, Bohnen und Speck: Diese Zutaten brauchen Sie größer als Größer als Zeichen - durchwachsener Speck - grüne Bohnen - Kochbirnen - Bohnenkraut - Petersilie Außerdem: Wasser, Salz, Pfeffer und Butter Wahlweise: Kartoffeln

Platz 4: Fliederbeersuppe

Der vierte Platz ist vielleicht nicht jedermanns Sache, entfaltet seinen Geschmack jedoch besonders im Herbst. Ob man die Fliederbeersuppe, eine aus Holunderbeeren gewonnene und oft mit Grießklößchen verzierte Suppe, in Hamburg, Dänemark oder eben in Schleswig-Holstein isst: Sie hält warm und konnte Erzählungen nach schon so manch eine Erkältung vertreiben – eine Spezialität, die damit perfekt in den Herbst passt.

Mehr Informationen: Fliederbeersuppe: Diese Zutaten brauchen Sie größer als Größer als Zeichen - Fliederbeeren - Weichweizengrieß - Äpfel (wie Gloster) - Außerdem: Zucker, Salz und Butter

Platz 3: Kartoffelsuppe

Bei der Zubereitung einer Kartoffelsuppe kann man grundsätzlich nicht viel falsch machen. Kartoffeln und Möhren sind immer dabei, wahlweise auch Paprika oder Bockwurst. Zusätzlich empfiehlt es sich, dem Essen noch etwas Zwiebeln, Petersilie und Butter hinzufügen. Die Kartoffelsuppe ist in der kalten Jahreszeit besonders bekömmlich und daher verdient auf den dritten Platz im Ranking, das das beste Essensgericht Schleswig-Holsteins im Herbst sucht.

Mehr Informationen: Kartoffelsuppe: Diese Zutaten brauchen Sie größer als Größer als Zeichen - Kartoffeln - Karotten - Zwiebeln - Petersilie Außerdem: Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer

Platz 2: Steckrübenmus

Äpfel, wieder einmal Speck und natürlich Steckrüben: Das sind die Grundzutaten für das vor allem in Schleswig-Holstein beheimate Traditionsessen auf dem zweiten Platz des shz-Rankings: Steckrübenmus. Auch hier sollten nicht die Kartoffeln und Möhren vergessen werden und man erhält ein Essen, das besonders im Herbst schmeckt.

Mehr Informationen: Steckrübenmus: Diese Zutaten brauchen Sie größer als Größer als Zeichen - Steckrüben - Kartoffeln - Karotten Außerdem: Salz und schwarzer Pfeffer, Muskat Wer mag: Kasseler, Kochwürste

Platz 1: Grünkohl

Alleine in Dithmarschen wachsen auf gut 3.000 Hektar Land 90 Millionen Kohlköpfe. Ein Umstand, der im September jeden Jahres ein Fest daraus macht. Auch 2023 finden die Dithmarscher Kohltage statt. Spezialität aus eigener Ernte: Im Gegensatz zu anderen Gemüsearten ist es vor allem der Kohl, der im Herbst noch wächst und gedeiht. Damit eignet sich gerade eine Portion Grünkohl, um den Herbst in Schleswig-Holstein gebührend in Empfang zu nehmen.

Mehr Informationen: Grünkohl: Diese Zutaten brauchen Sie größer als Größer als Zeichen - Grünkohl - Zwiebeln - Kartoffeln Außerdem: Salz, Zucker, Schmalz, Kasseler

Hinweis: Die vorgestellten Essensgerichte stellen eine Auswahl der Redaktion dar.

