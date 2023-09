Sie gehören ins Museum. Richtig gehört: Bestimmte Orte und Ausstellungen kann man im Sommer nun mal nur mit schlechtem Gewissen besuchen – oder man rennt Herbst für Herbst an ihnen vorbei. Der Herbst ist für einen Besuch doch wie gemacht. Insbesondere um Schleswig herum gibt es eine hohe Dichte an Museen, die alle Jahre wieder besucht werden sollten: Das wären etwa das Landesmuseum Schloss Gottorf sowie die Unesco-Stätten Haithabu und Danewerk.

Falls Sie sich nicht nur für die graue Vorzeit interessieren: Im Stadtmuseum Schleswig wird am 28. September die diesjährige UNICEF-Ausstellung „Foto des Jahres. Die ausgezeichneten Bilder 2022“ eröffnet. Sie geht noch bis zum 26. November 2023.

September in Schleswig: Die letzten Sonnenstrahlen beim Norden-Festival

Noch ist es ja nicht richtig Herbst, auch wenn der Monat September schon etwas danach klingt. Das größte Outdoor-Spektakel, die Karl-May-Spiele, enden mit der Vorführung am 3. September. Aber das liebevoll organisierte Norden-Festival in Schleswig hat noch bis zum 10. September Konzert- und Programm-Highlights zu bieten. Einfach mal hier nachschlagen, ob etwas für Sie dabei ist – oder besser nicht: Hingehen auf gut Glück.

Kurzfilmtage und Green Screen

Green Screen ist das populärste Festival für Naturfilme in Europa. Die Organisatoren um Festivalleiter Dirk Steffens haben aus 278 Dokumentarfilmen, die in 59 Ländern gedreht wurden, ein faszinierendes Programm zusammengestellt. Einhundert Filme werden während des Festivals vom 7. bis 10. September in Eckernförde gezeigt.

Die Flensburger Kurzfilmtage sind seit 23 Jahren ein fest etabliertes und gut besuchtes Kulturereignis, auf das sich Film-Fans das ganze Jahr über freuen. 40 bis 50 Filme wurden unter den Bewerbern ausgewählt. Sie werden vom 22. bis 26. November im 51 Stufen Kino im Deutschen Haus vorgeführt. Gesucht wird einmal mehr auch der beste plattdeutsche Beitrag: Motto Platt mit Plie!

Herbstwetter in Schleswig-Holstein: Drachen an der Nordsee

Genießen Sie im Herbst lange Spaziergänge am Strand, wenn die Luft kühler und die Brandung intensiver wird. Dabei könnten Sie nach Bernstein Ausschau halten. Für weitere Farb-Elemente am grauen Himmel sorgt das Drachenfestival vor den imposanten Pfahlbauten von St. Peter-Ording. Vom 1. bis 3. September geht es auf der Eventfläche am Ordinger Strand los.

Mit der Ostsee per Du – Sammel-Spaziergänge am Strand

Noch mehr als die oft magisch anmutende Erhabenheit der Nordsee hat manchmal die Ostsee zu bieten. Die Spuren der Sommergäste im Sand sind bereits lange verschwunden. Machen Sie den Strand-Check fürs nächste Jahr, denn hinter der letzten bekannten Bucht lauert eine unbekannte. Und die Stürme bringen neue Steine ans Land. Gehen Sie sammeln, Steine mit Löchern, Fossilien, die Ostsee ist ein Paradies für all dies – und immer sichtbar.

Herbstaktivität im September in Schleswig-Holstein: Kohltage in Dithmarschen

Hand aufs Herz: Waren Sie schon einmal bei den Dithmarscher Kohltagen? Vom 19. bis 24. September dreht sich dort alles um das gesündeste Gemüse. Gut 90 Millionen Kohlköpfe werden dann geschnitten. Machen Sie sich jetzt schon mal vertraut mit dem diesjährigen Kohltage-Programm.

Passend zum Herbst: Kürbisse und Kunsthandwerk

Eine behagliche Atmosphäre, kleine und große Schätze und vielleicht schon das erste Weihnachtsgeschenk finden Sie auf den vielen Herbstmärkten im ganzen Land. Neben Kunsthandwerk warten dort regionale – und herbstliche – Spezialitäten und ein liebevolles Rahmenprogramm auf die Herbstfans in allen Teilen Schleswig-Holsteins.

Eine Auswahl: