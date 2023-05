Herbert Grönemeyer Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Musik Herbert Grönemeyer bei Tourauftakt in Kiel gefeiert Von dpa | 17.05.2023, 05:14 Uhr

Nach vier Jahren ist Herbert Grönemeyer erstmals wieder auf Tour. Beim musikalisch begeisternden offiziellen Auftakt seiner „Das ist los Tour 2023“ feierten die Zuschauer den 67-Jährigen am Dienstagabend in Kiel frenetisch. In der Wunderino Arena gab der Musiker nicht nur alte Erfolgstitel zum Besten, sondern auch viele Songs seines neuen, 17. Studioalbums „Das ist los“, darunter die Klavierballade „Tau“, aber auch „Angstfrei“.