Kreis Segeberg Henstedt-Ulzburg nimmt AfD-Parteitag hin Von dpa | 16.08.2023, 13:15 Uhr

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg legt gegen eine Gerichtsanordnung zur Austragung eines Landesparteitags der AfD keine Beschwerde ein. Das teilte sie am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wir bedauern die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, dass wir der AfD für ihren Landesparteitag am 16. September Zugang ins Bürgerhaus gewähren müssen, sehr“, erklärte Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. „An diesen Beschluss sind wir gebunden und müssen es hinnehmen, dass der AfD-Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg stattfinden wird.“