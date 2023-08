Gerichtsentscheidung Henstedt-Ulzburg muss AfD-Landesparteitag ermöglichen Von dpa | 11.08.2023, 16:19 Uhr Plakat der AfD Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg muss der AfD nach einer Gerichtsentscheidung Zugang zum Bürgerhaus für einen Landesparteitag am 16. September verschaffen. Dazu hat sie das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht nach dessen Angaben vom Freitag per einstweiliger Anordnung verpflichtet. Zur Begründung hieß es, politische Parteien hätten zwar keinen Anspruch darauf, dass Gemeinden Räumlichkeiten für ihre Veranstaltungen bereithalten. Täten sie dies aber - wie Henstedt-Ulzburg in der Vergangenheit unter anderem für die AfD -, so müssten sie alle Parteien gleich behandeln.