Plön Helfer retten Dreijährigen aus der Ostsee vor Hohenfelde Von dpa | 22.07.2022, 17:46 Uhr

Retter haben einen Dreijährigen auf einer Luftmatratze bei ablandigem Wind aus der Ostsee vor Hohenfelde (Kreis Plön) gerettet. Der Junge war am Donnerstagnachmittag an einem unbewachten Naturstrand weggetrieben worden, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag berichtete. Der Vater hatte vergeblich versucht, seinem Kind hinterher zu schwimmen. Retter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) fanden das Kind mit einem Motorboot etwa einen Kilometer vom Strand entfernt. Der Dreijährige blieb unverletzt.