Heizungsgesetz der Ampel: Pro Jahr 35.000 neue Heizungen in SH? Kritik und Zweifel

Die Umsetzbarkeit der Klimaziele des Landes für den Gebäudesektor steht nach Befürchtung von Fachleuten auf tönernen Füßen. Pro Jahr 35.000 fossile Heizungsanlagen müssten nach Einschätzung des Kieler Innenministeriums in Schleswig-Holstein ab sofort gegen CO2-freie Alternativen ausgetauscht werden.

Anders ließen sich die von der Politik verfügten Einsparmengen weder für 2030 noch für 2040 erreichen. So besagt es der neue Maßnahmenfahrplan Klimaschutz der schwarz-grünen Landesregierung.

„Politisch ist es gut, ein solches Ziel zu haben – aber es ist nicht viel wert, wenn es nicht entsprechend hinterlegt ist mit finanziellen Anreizen und genügend Fachkräften“, sagt der Geschäftsführer des Dachverbands Handwerk Schleswig-Holstein, Marcel Müller-Richter. Beides sieht er derzeit nicht. „Man ist da bei einem Blick in die Glaskugel, der Zeitraum ist einfach zu groß“, erklärt er zur Machbarkeit eines Heizungsaustausch der Größenordnung.

„Wenn der Fachkräftemangel so bleibt wie er ist, artet er in eine Katastrophe aus – dann wäre die Größenordnung unrealistisch“, glaubt der Vize-Obermeister der Landesinnung Sanitär, Heizung, Klima, Detlef Hübner. Beim Azubi-Nachwuchs „bekommen wir nicht die Zahl und nicht die Qualität zusammen, die nötig wäre. Zudem spiegelt uns der größte Teil unserer Kundschaft wider, dass der Umstieg auf Wärmpumpen für sie nicht finanzierbar ist.“

Diese Erfahrung macht auch der Vorsitzende des Eigentümerverbands Haus & Grund, Alexander Blazek. Er hält der Landesregierung vor: „In diesem Teil malt der Maßnahmenfahrplan Klimaschutz Luftschlösser.“

Heizungsgesetz: Einbau von Wärmepumpen dauert in SH länger

„Ein halbes Jahr“: So lange dauert es nach Angaben von Hübner derzeit, bis die Handwerker alle Teile für den Einbau einer Wärmepumpe zusammenhaben. Mal sei diese, mal jene Komponente nicht lieferbar. Woran das liege, wisse allenfalls die Industrie.

Hinzu komme bei Wärmepumpen noch ein ohnehin höherer Aufwand im Vergleich zu einer herkömmlichen Heizungsanlage“, ergänzt der Geschäftsführer des Landesverbands Sanitär, Heizung, Klima, Enno de Vries. Das sei unter anderem deshalb so, weil erst ein Fundament gebaut werden müsse.

Zwei aktuelle Schlaglichter, die deutlich machen, dass das politisch Wünschenswerte und praktisch Machbare nicht zwangsläufig deckungsgleich sind. So gern sie für ihre Branche auch all die Aufträge haben würden - weder de Vries noch Hübner würden deshalb derzeit unterschreiben, dass der neue Maßnahmenfahrplan Klimaschutz der Landesregierung für den Gebäudesektor umsetzbar ist.

Mehr Informationen: So rechnet das Innenministerium größer als Größer als Zeichen Angelehnt ans Klimaschutzgesetz des Bundes, muss Schleswig-Holstein allein bis zum Jahr 2030 mindestens 44 Prozent der Treibhausgase gegenüber dem Durchschnittswert von 2017 bis 2019 einsparen. Geht man davon aus, dass in Schleswig-Holstein alle mit fossilem Brennstoff befeuerten Heizkessel die gesamten Emissionen des Gebäudesektors ausmachen, dann wäre das Ziel bei einem überschläglichen Ansatz einer Austauschrate von 44 Prozent erreicht. Das entspräche dann - ausgehend von der Gesamtzahl der Heizanlagen im nördlichsten Bundesland - einem Wechsel bei 35.000 Anlagen pro Jahr.

Zwar hoffe die Branche auf Rationalisierungs-Effekte und eine Beschleunigung durch die Digitalisierung, so Branchenverbands-Geschäftsführer de Vries. „Da ist viel in Bewegung, deshalb ist eine Einschätzung schwierig.“ Verlässliche Prognosen seien aktuell kaum zu haben.

Gebäudeenergiegesetz von Robert Habeck

„Die Klimaziele müssen auch mit dem Fördersystem korrespondieren“, mahnt der Geschäftsführer des Dachverbands Handwerk Schleswig-Holstein, Marcel Müller-Richter. Derzeit sei es nach den Nachjustierungen des Gebäudeenergiegesetzes von Bundesenergieminister Robert Habeck so, „dass die Leute vielfach doch noch die Gastherme wählen“.

Preisspanne bei Wärmepumpe aktuell hoch

„Überspitzt gesagt, müssen Sie die Leute bestechen“, appelliert Müller-Richter zu opulenteren Anreizen zum Heiz-Umstieg. „Sonst entscheiden sich nicht genügend dafür.“ Aktuell sei allein die Spannbreite beim Preis einer Wärmepumpe innerhalb weniger Wochen durch Bewegungen auf dem Markt „teilweise größer als die Fördersumme“. Die Bedeutung der Förderung verdeutliche, dass eine Landesregierung nicht allein für Klimaneutralität im Gebäudesektor sorgen könne, ergänzt Müller-Richter: „Da sind Sie eher in Berlin als in Kiel.“

Mehr Informationen: Der Maßnahmenfahrplan Klimaschutz größer als Größer als Zeichen Genau genommen, hat die Landesregierung gerade sogar mehrere so genannte Maßnahmenpläne Klimaschutz veröffentlicht. Einer davon betrachtet speziell den Gebäudesektor. Die anderen beschäftigen sich mit den Sektoren Energiewirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und Industrie. Sie brechen jeweils nach diesen Themen herunter, welche Mengen an Treibhausgas-Emissionen Schleswig-Holstein mindestens einsparen muss und machen Vorschläge, wie das gehen könnte. Unterm Strich muss das nördlichste Bundesland bis 2030 mindestens 43 Prozent der Treibhausgas-Emissionen im Vergleich mit dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 einsparen. Das bedeutet elf Millionen Tonnen CO2-Äquivalente weniger als die damals 25,4 Millionen. Diese Zahl hat das Kieler Energiewendeministerium als Wegmarke für 2030 errechnet, damit einige Zeit später die eigentliche politische Vision in Reichweite rückt: Klimaneutralität möglichst bis 2040, wie es die Regierungskoalition aus CDU und Grünen für Schleswig-Holstein anstrebt - oder spätestens bis 2045, wie es das Klimaschutzgesetz des Bundes für alle Teile Deutschlands vorschreibt.

Die Tücken des Fachkräftemangels in Schleswig-Holstein

Und dann ist da weiter der Fachkräftemangel im Handwerk. Dass gerade das Heizungs-Handwerk angesichts der Dekarbonisierung gute Zukunftsaussichten biete, „ist da draußen noch nicht so sehr angekommen“, bilanziert Hübner. „Jeder Kollege sagt, ihm fehlen Leute. Es sind sehr viele Lehrstellen frei.“ Mit „da draußen“ meint Hübner Schulabgänger, die eine Ausbildungsstelle suchen. „Selbst, wenn sich der Ausbildungsmarkt erholt, wird es dauern“, glaubt der Innungs-Vize. „Es braucht enorm viel Fachwissen.“ Die Ausbidlung vermittle Grundlagen. „Ein Servicetechniker braucht bis zu zehn Jahre“, bis er wirklich alles könne, was heute angesichts der Wärmewende gefragt sei, so Hübner.

Blickt der Landesvorsitzende des Eigentümerverbands Haus & Grund, Alexander Blazek, auf die „nach unserer Einschätzung gut ausgelasteten Kapazitäten des Sanitär-Heizung-Klima-Handwerks“, kommt er zu dem Ergebnis: „Es bestehen weder derzeit noch zukünftig die Kapazitäten, Heizungen in einem größeren Umfang als bisher auszutauschen“.

Zweifel auch an der energetischen Sanierungsrate in SH

Für „vollkommen unrealistisch“ hält Blazek auch eine Erhöhung der kompletten energetischen Sanierungsrate von Wohnhäusern. „Die Herausforderung ist, dass die energetische Modernisierung stets individuell geplant und von verschiedenen Gewerken wie Dachdeckern, Fensterbauern, Malern (für die Fassadendämmung) und Heizungsinstallateuren ausgeführt werden muss. Es gibt auch nicht genügend sachverständige Energieberater für einen individuellen Sanierungsfahrplan für jedes Gebäude.“

Nicht in jedem Fall müsse die Heizung als erstes an der Reihe sein, gibt Blazek zu bedenken. „Es kann oftmals sinnvoller sein, erst das Dach und die Fassade zu dämmen sowie neue Fenster einzubauen als eine neue Heizung. Wenn durch die beschriebenen Maßnahmen der Energieverbrauch sinkt, brauche ich logischerweise auch eine viel kleiner dimensionierte Heizung.“

Jährlich 1,5 Prozent der Gebäude in SH in die Sanierung?

Der Maßnahmenfahrplan Klimaschutz der Landesregierung drängt darauf, dass zu Gunsten der Klimaziele jährlich 1,5 Prozent der Gebäude im Land energetisch saniert werden. Die Größenordnung stützt sich auf Einschätzungen der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel. Zuletzt war in Schleswig-Holstein eine Sanierungsrate von rund einem Prozent jährlich zu verzeichnen. Das Innenministerium hat die Arbeitsgemeinschaft jetzt damit beauftragt, das weitere Vorgehen in einer Machbarkeitsstudie zu konkretisieren.

Alles in allem gehen die Experten im Innenministerium davon aus, „dass nach heutigen Erkenntnissen eine Zielerreichung aus technischer Sicht nur durch einen Instrumentenmix aus kommunaler Wärmeplanung, Dekarbonisierung der Heiztechnik und von niedertemperaturfähig modernisierten Gebäuden möglich sein wird“.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagt zu den Klimazielen im Gebäudesektor: „Der Umstieg auf kohlenstofffreie und erneuerbare Energiequellen ist sowohl technisch als auch gesellschaftlich eine große Aufgabe. Dessen sind wir uns selbstverständlich bewusst. Auch vor dem Hintergrund der zum Teil noch unklaren Rahmenbedingungen auf Bundesebene sind die dafür notwendigen Maßnahmen eine Herausforderung, die nur durch einen ausgewogenen Mix aus Fördern, Fordern und Informieren unterstützt werden kann.“

Diese Erleichterungen bringt Schleswig-Holstein auf den Weg

Die Ressort-Chefin weist darauf hin, dass die schwarz-grüne Regierungskoalition die Wärmewende im Gebäudesektor gerade auch mit rechtlichen Erleichterungen in der Landesbauordnung vereinfache. Zudem würden neben Wärmepumpen auch ein Wechsel zur Fernwärme gefördert. Gleiches gelte „für die Erarbeitung von Lösungen auf kommunaler und Quartiersebene“ zur Dekarbonisierung des Heizens. Darüber hinaus seien die Bedingungen der sozialen Wohnraumförderung angepasst worden, „so dass die Klimaziele auch im Bereich des bezahlbaren Wohnens effizienter angegangen werden können.“