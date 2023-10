Schleswig-Holstein im Winter Trotz Ukraine-Krieg: Heizen in öffentlichen Gebäuden ohne Einschränkungen Von Frank Jung | 10.10.2023, 17:21 Uhr Gerne freiwillig, aber keine Pflicht: Die Heizungen müssen im Winter diesmal nicht herunterregelt werden. Foto: dpa/Thomas Banneyer up-down up-down

In der bevorstehenden Heizperiode wird es in Schulen und Büros in Schleswig-Holstein voraussichtlich nicht so klamm wie im letzten Winter. Es gibt keine landesweiten Vorgaben zum Sparen mehr. Dabei wurden dadurch zu Gunsten von Klima und Geldbeutel immerhin 15 Prozent Energie eingespart, zeigt eine Auswertung des Landes.