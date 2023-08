Wo kauft man in Schleswig-Holstein eigentlich ofenfertiges Brennholz für Kamin, Sauna und Ofen? Das fragen sich die Schleswig-Holsteiner laut Suchmaschinen-Daten derzeit überaus häufig, obgleich es offiziell noch Sommer ist. Seit dem letzten Jahr und dem Beginn des Kriegs in der Ukraine besteht ein außergewöhnlicher Nachfrageanstieg beim Brennholz.

Ein Grund der aktuellen Nachfrage ist neben der frischen Witterung, dass am Markt derzeit schon starke Preiserhöhungen spürbar sind. Diese werden auch sehr bald bei den Endkunden ankommen. Außerdem ist Holz bei Nutzung einer modernen Feuerstätte ein umweltfreundlicher Energieträger, wenn es aus naturnaher und regionaler Waldbewirtschaftung stammt. Viele sehnen sich angesichts des Wetters auch schon nach der wärmenden Gemütlichkeit der Flamme.

Manche privaten Holz-Lieferanten sind weiterhin ausverkauft und dass manchmal riesige und prall gefüllte Gitterboxen vor Gebäuden stehen, heißt noch lange nicht, dass es dort auch wirklich etwas zu kaufen gibt.

Große Preisunterschiede beim Brennholz in Schleswig-Holstein

Bevor man die hohen Preise von etwa 4,99 für 12,5 dm³ Kaminholz in Supermärkten oder im Baumarkt zahlt, lohnt sich erstmal die Nachfrage bei lokalen Förstern, Forstämtern und staatlichen Forstbetrieben. Auf dieser Ebene kann man durchaus Holz in großen Mengen und für viele Jahre bekommen, muss es aber normalerweise selbst zerlegen und erstmal bis zum nächsten Jahr zur Trocknung einlagern. Denn frisch geschlagenes Holz hat eine Restfeuchte von bis zu 60 Prozent und bedeutet bei zu früher Verfeuerung Heizwertverlust und viel mehr Feinstaub.

Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF) vermarkten allerdings auch ofenfertiges Holz. Gut, denn für die meisten Anwender soll das Brennmaterial natürlich bereits gespalten und gut trocken sein, aber eben auch nicht zu trocken. Das gewährleisten Händler. Unterhalb von 20 Prozent Restfeuchte wird Brennholz grundsätzlich als trocken verkauft, aber erst Werte von unter 18 Prozent ermöglichen die ideale Verbrennung. Bis es zu diesen Werten kommt, muss das Holz schon mal bis zu zwei Jahre gelegen haben.

Die Maßeinheiten Festmeter, Raummeter und Schüttraummeter sind ebenfalls für Einsteiger mit Vorsicht zu genießen. Es handelt sich um umrechenbare Raummaße für Holz. Im deutschsprachigen Raum sind Raummeter und Schüttraummeter die gebräuchlichsten Maßeinheiten. Bei Schüttraummeter wird das Holz wie im Wortlaut geschüttet. Dabei entsteht deutlich mehr Luft zwischen den Scheiten, weshalb man einen Schüttraummeter mit 0,7 Raummeter (gestapelt) gleichsetzt.

Preise für Brennholz in Schleswig-Holstein: Nadelholz oder Laubholz?

Laubholz hat zwar einen leicht geringeren Heizwert als Nadelholz, wird aber dennoch insbesondere für Kaminfeuer bevorzugt. Es brennt langsamer ab als Nadelholz. Im Internet bekommt man Hainbuche bestellt. 1,8 Raummeter (1,26 Schüttraummeter) auf der Palette kosten derzeit hier und dort noch 439 Euro, das ist noch der Sommerpreis.

Wer lokal kaufen will, wird ebenfalls im Internet fündig, zum Beispiel bei den Kleinanzeigen. Bei den Preisen der letzten Jahre handelt sich sich dabei nahezu allenthalben um kommerzielle Anbieter.

Holzhändler in Schleswig-Holstein

Größere Brennholzhandlungen in Schleswig-Holstein gibt es überdies flächendeckend, auch mit sozialer Note. Die Mürwiker Werkstätten produzieren an den Betrieben in Flensburg und Niebüll getrocknetes, ofenfertiges Kaminholz. Es kann ab Hof abgeholt werden.

Weitere Adressen im Norden des Landes sind unter anderem Fertiges Brennholz.de in Ekenis an der Schlei, Brennholzhandel-Nord in Freienwill, Klaus Wiedemann in Oeversee und Kaminholz Kumbier in Sprakebüll sowie RSR Kaminholz in Jerrishoe (Direktvertrieb der Landesforsten). Die Preise sind schwankend und müssen aktuell erfragt werden.

Ebenso südlich von Schlei und NOK: Beim Holzhof Madeheim in Blekendorf kostet ein Schüttraummeter (SRM) Buche-Mix derzeit 120 Euro. Weitere Adressen sind das Waldgut Hartenholm, die Steinburger Energieholz GmbH (145 Euro pro SRM) in Hohenlockstedt, Holsteiner Holz in (Hanerau-Hademarschen) und Brennholz-Dithmarschen.